Der Frühling steht in den Startlöchern und ich freue mich auf jede Menge Wochenend-Kurztrips in den nächsten Monaten. Und dafür habe ich nicht nur ein sehr praktisches, sondern auch ein absolutes Lieblingsteil gefunden. Herschel kann man nämlich nicht nur in den unterschiedlichen (stylischen) Rucksack-Variationen tragen, sondern es gibt auch schicke Portmonees, Gürteltaschen, Weekender und vieles mehr. Ich habe mich in diese Ledertasche mit den bunten Streifen sofort verliebt und werde sie bestimmt auch heimlich als Sporttasche nutzen, wenn mal kein Trip ansteht. Circa 121 Euro.



Nina Klein, Chefin vom Dienst