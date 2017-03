Mädels, warum tut ihr euch das an? Die 5 nervigsten Modetrends

#1 Details an den Ärmeln

Besonders angesagt sind im Moment ausgefallene Ärmel in allen Ausführungen, wie zum Beispiel weite Trompetenärmel, Volants am Armende oder Schleifen ums Handgelenk. Was ist aber wohl das Erste, das passiert, wenn wir solch ausladende Ärmel im Alltag ausführen? Richtig, wir ziehen sie durch Kaffee, Suppe und Co. – echt eklig!



in my silver shoes ✨ Ein Beitrag geteilt von Yasmin (@dresswithyas) am 22. Feb 2017 um 4:41 Uhr

#2 Jeans, die auf der Taille sitzen

Ja, wir lieben den Eighties-Trend. Eine Mom-Jeans sollte jetzt in keiner halbwegs trendorientierten Garderobe fehlen. Aber mal im Ernst: Wer sagt einem, wie unbequem eine taillenhohe Hose eigentlich sein kann? Der Bund drückt im Sitzen total auf den Bauch. Das braucht wirklich niemand!



#3 Minibags

Kleine Umhängetaschen sind gerade richtig angesagt. Süß sind sie, und echte Eyecatcher. Es scheint, als ob diese Bags viele Damen durch ihren Alltag begleiten. Doch viele Sachen passen da nicht rein. Wohin mit meinem vollgestopften Portemonnaie, dem XXL-Schlüsselbund, dem Smartphone, der 1,5l-Wasserflasche...?



You asked about this outfit... especially about my glasses yesterday!! 🌹💃🏼 Get my whole look sent via e-mail by liking my Insta pic, simply by signing up to @liketoknow.it http://liketk.it/2qedQ // OR just click the link in my BIO! #liketkit Ein Beitrag geteilt von Tatjana Catic (@tatjanamariposa) am 26. Jan 2017 um 5:17 Uhr

#4 Schlapphüte

Am Strand ist Sonnenschutz besonders wichtig. Dafür kann man jetzt als modebewusste Frau auf große Schlapphüte, gerne aus Stroh, zurückgreifen. Nur blöd, dass man dann von seiner schönen Umgebung nicht mehr viel mitbekommt. Denn ein Schlapphut sieht zwar super aus, man selbst sieht aber leider nicht mehr viel.



Rest & Relaxation🌴🙌🏻 @bitsandpiecestogo ✨ Shop my one piece and shoes here 👉🏻 http://liketk.it/2q93A @liketoknow.it #liketkit Ein Beitrag geteilt von Mercedes Gonzalez (@styleitwithtrix) am 16. Jan 2017 um 19:00 Uhr

#5 Schulterfreie Tops

Der Frühlingsanfang liegt um die Ecke und demnächst können wir wieder luftigere Klamotten austragen. Hoch im Kurs auch diese Saison: Off-Shoulder Tops. Viel Bewegungsfreiheit bieten diese hübschen Oberteile leider nicht. Ist der Bund um die Schulter nur ein bisschen zu eng, rutscht das Top nach oben. Ist es zu weit, rutscht es runter. Total nervig!