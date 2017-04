Aufgepasst! Diese Jeans-Trends sind jetzt out

1. Vokuhila-Jeans

Sie eroberten im letzten Jahr unser liebstes Trendbarometer Instagram: die Vokuhila-Hosen. So ganz verstanden haben wir die Euphorie um diesen Look irgendwie nie und sind aktuell umso glücklicher, dass dieses Jeansmodell nun nicht mehr angesagt ist. Von dem Motto "vorne kurz, hinten lang" haben wir uns beim Thema Frisur zum Glück schon vor Jahren verabschiedet. Nun folgt ihr die Jeans. Bye bye!

@leandramcohen is wearing cotton candy on her feets Ein Beitrag geteilt von Man Repeller (@manrepeller) am 27. Mär 2017 um 10:46 Uhr

2. Destroyed-Jeans

Wir geben es zu: Unser Schrank ist voll von Destroyed-Jeans und wir lieben den Look der lässigen Hose. Und wir wollen auch keine Panik verbreiten. Egal, ob Skinny oder Boyfriend - eure Hosen dürfen auch in Zukunft noch Risse haben. Aber: Jeans mit sehr großen Löchern und ausgefranste Stellen sind ab sofort out. Wer nach einer Alternative sucht, wird bei allen gängigen Modemarken aber schnell fündig. Sauber geschnittene Risse (ohne Ausfransungen am Rand) stehen bei den Designern neuerdings hoch im Kurs und sind mindestens so stylish, wie die sehr kaputt aussehende Variante.

Easy breezy look for a day of fittings, meetings and running errands. ☀️🌴 Ein Beitrag geteilt von JULIE SARIÑANA (@sincerelyjules) am 10. Apr 2017 um 14:46 Uhr

3. Helle Waschungen

Dass helle Waschungen auf den Jeans auftragen und die Oberschenkel ein bisschen breiter schummeln, als sie sind, hat uns schon immer abgeschreckt. Trotzdem waren sie einfach immer mal eine nette Abwechslung im Kleiderschrank. Doch wer trendbewusst ist, sortiert sie jetzt aus. Vor allem Acid Wash Jeans können bei eurem nächsten Look getrost fehlen. Auch, wenn die 80er-Jahre mal wieder ein modisches Comeback feiern.

Sunday in Milan @calzedonia #Italianlegwear #calzedonia #ItalianDays Ein Beitrag geteilt von Chiara Ferragni (@chiaraferragni) am 9. Apr 2017 um 7:04 Uhr

