Dieses Hochzeitskleid hat eine Rekord-Schleppe

Eine chinesische Modebloggerin zeigt sich auf Instagram in ihrem Hochzeitskleid - und das Internet rastet völlig aus! Warum? Das Kleid hat ein sehr aufsehenserregendes Design - und so eine Riesenmenge Tüll, dass die Trägerin fasst auf einer Flausch-Wolke zum Altar zu schweben scheint. Im Video seht ihr das Kleid in seiner ganzen Pracht!