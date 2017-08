Darum tragen Disney-Prinzessinnen immer blaue Kleider

Disney-Frauen machen blau

Was haben "Alice im Wunderland", "Frozen"-Charakter "Elsa" und die anderen Prinzessinnen in den berühmten Filmen aus dem Hause Disney gemeinsam? Sie alle tragen blaue Kleidung und dies kann Leatrice Eiseman, Farbexpertin vom Pantone Color Institute, ganz leicht begründen. Im Interview mit dem Magazin "Allure" erklärt sie, dass die Farbe Zuverlässigkeit und Beständigkeit ausstrahlt und an den weiten hoffnungsvollen Himmel erinnert.





Disney-Prinzessinnen verkörpern Stärke

Die Macher nutzen das starke Image der Farbe, die einst nur Jungen und Männern zugeschrieben war, für die weiblichen Disney-Charaktere, die Stärke und Macht verkörpern sollen. Klingt genau richtig für unsere Disney-Lieblinge. Coole Sache!