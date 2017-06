Dolce & Gabbana: Ihr Boykott-Shirt nach Shitstorm gegen Melania Trump

Melania Trump liebt D&G

Die Frau von US-Präsident Donald Trump setzt bei öffentlichen Auftritten immer wieder auf Designer-Roben aus dem italienischen Modehaus Dolce & Gabbana. Zuletzt präsentierte sich die First Lady bei dem Papst-Besuch in Rom in einem Outfit des Designer-Duos Domenico Dolce und Stefano Gabbana.

Trump-Kritiker rufen zum Boycott auf

Dies ruft Hater auf den Plan, die kritisieren, dass das Modehaus den fragwürdigen US-Präsidenten Trump und seine Frau unterstützen würde. Die Kritiker riefen zudem zum Boycott der Marke D&G auf.

Die beiden Chefdesigner reagierten prompt auf die negativen Reaktionen. Sie brachten ein T-Shirt auf den Markt mit der Aufschrift:



#Boycott Dolce&Gabbana

Unter dem Spruch prangt ein großes rotes Herz.



Ein Beitrag geteilt von Dolce & Gabbana (@dolcegabbana) am 9. Jun 2017 um 3:11 Uhr





Marketing-Masche von Dolce & Gabbana

Nanu - warum ruft das Luxus-Label nun selber zum Boykott seiner Marke auf? Die Antwort: Ein gekonnter Marketing-Clou für seine Befürworter und die Kritiker.



Auf Instagram stellten die Designer das Shirt offiziell vor, welches natürlich käuflich erworben werden kann. Der ganze Spaß soll 175 Euro kosten. Echt jetzt?!