Fan-Schals sind das Trend-Accesssoire des Winters

Ein Beitrag geteilt von lisa P E D I G R E W (@lisa.pedigrew) am 24. Okt 2017 um 23:02 Uhr





Auf kuschelige XL-Schals greifen wir in jedem Winter zurück, doch in dieser Saison zeigen sich Streetstyle-Stars und Bloggerinnen mit einer neuen Art Schal, die uns eher an den Fan-Schal unseres Liebsten erinnert.

Schal wird zum It-Piece

Der Unterschied zu unserem Schal, den wir uns bei kalten Temperaturen wärmend um den Hals wickeln: Die Statement-Schals werden nur um den Hals gelegt, sodass der Slogan beziehungsweise das Label noch erkennbar bleiben. Diese ergänzen eher den Look, als wirklich eine wärmende Funktion zu haben.

Farbe in den Winter bringen

Dabei wird das auffällige Accessoire von den Bloggerinnen im farblichen Kontrast zur Jacke oder zum Mantel getragen und kommt gerne in knalligen Farben daher. Wie der Look aussieht, präsentiert Bloggerin Marina the Moss:

Ein Beitrag geteilt von Marina (@marinathemoss) am 22. Okt 2017 um 11:51 Uhr





Hier findet ihr weitere Schals zum Nachshoppen: