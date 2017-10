Diese Farbe solltest du tragen, um smart und sexy zu wirken

Gehört ihr auch zu den Menschen, die sich nach der Devise "Schwarz geht immer" anziehen? Mit einem kleinen Schwarzen oder schwarzen Jeans zum schwarzen Blazer kann man nichts falsch machen - als besonders modemutig galt man damit bislang aber nicht.

Laut einer Studie des britischen Online-Händlers buyshirtsonline.co.uk macht ihr mit einem schwarzen Outfit allerdings alles richtig. Wer Schwarz trägt, so das Ergebnis, wirkt auf andere besonders attraktiv, intelligent und selbstbewusst.

Schwarz steht für Intelligenz

Für die Studie wurden mehr als 1.000 Menschen dazu befragt, welche Eigenschaften sie mit bestimmten Farben verbinden. Schwarz schnitt in allen positven Kategorien wie "Intelligenz", "Selbstbewusstsein" und "Attraktivität" überdurchschnittlich gut ab. 66 Prozent der befragten Frauen fanden in Schwarz gekleidete Männer besonders attraktiv. Und 46 Prozent der Männer mochten Ladies in Black besonders gern - alle anderen Farben wurden deutlich seltener genannt.

Diese Farbe wirkt weniger intelligent

Auch Rot lässt den Träger laut der Studie selbstbewusst wirken. Allerdings wird die Farbe auch mit Eigenschaften wie "Arroganz" in Verbindung gebracht. Wer Pink trägt, soll laut der Studie weniger intelligent wirken. Auch mit den Farben Gelb und Orange kann man laut der Umfrageergebnisse nicht punkten, wenn man auf sein Gegenüber intelligent wirken möchte.

Interessant sind solche Ergebnisse auf jeden Fall. Aber dass das Leben in kunterbunt besonders viel Spaß macht und wir anziehen sollten, worauf wir Lust haben - das muss uns keine Umfrage bestätigen, das wissen wir auch so!