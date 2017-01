Jungdesigner, deren Namen wir uns merken sollten

Inna Stein und Caroline Rohner, beide Jahrgang 1987, bilden das Berliner Designer-Duo Steinrohner. Ihre Wurzeln sind in Russland beziehungsweise in der Schweiz, kennengelernt haben sie sich beim Studium an der Kunsthochschule in Berlin. Seit 2013 entwerfen sie gemeinsam - und das höchst erfolgreich. 2015 wurden sie mit dem "Premium Young Designers Award" ausgezeichnet, dem Nachwuchspreis der großen Berliner Modemesse. Steinrohner bewegen sich mit ihren handwerklich ausgefeilten Arbeiten zwischen Kunst und Mode, setzen auf ausdrucksstarke Prints (in der aktuellen Sommerkollektion haben sie Kakteen für sich entdeckt) und einen Mix aus Haute Couture und Tragbarkeit.