Desigual feiert bunte Laufsteg-Party bei NYFW - so tragbar sind die Sachen

Ausgelassene Stimmung bei Desigual-Show

Desigual eröffnete am Donnerstag, 7. September, mit lauten Bässen und bunten Outfits die Fashion Week in New York. Dabei fiel nicht nur dem geladenen Mode-Publikum auf, dass die Show so ganz anders daherkam, als die stereotypischen Fashion-Shows. Nicht etwa Models liefen über den Laufsteg, sondern Tänzer performten eine Choreografie, die das Publikum zum mitwippen animierte.

Desigual stellt Jean-Paul Goude vor

Fast nebenbei präsentierten sie dabei die kommende Desigual-Kollektion für Frühjahr/Sommer 2018, die in Zusammenarbeit mit dem neuen Art-Direktor, Jean-Paul Goude, entstand.

Während manch ein freizügiger Look nicht unbedingt als Outfit fürs Büro taugt, sprangen wiederum andere Teile ins Auge, die wir direkt anziehen würden. Neben Seemanns-Blusen, die mit Marinekragen auffielen, konnten gemusterte Pumphosen mit Schnürung am Saum ebenfalls begeistern. Eine kurze Bomberjacke machte den Look sportiv und alltagstauglich. Auch einen Kimono-Jeansmantel mit Gürtel, der mit Spitzendetails verziert war, würden wir sofort zur Jeans kombinieren.

Promis feierten mit

Auch die mit Promis und Influencern gespickte Front Row, darunter Janina Uhse, Dulceida, Stefanie Giesinger und Freund Marcus Butler, Armela Jakova, Leni Paperboats, Azealia Banks, A$AP Ferg, Yolanda Hadid und RJ King staunte nicht schlecht über die abwechslungsreiche Darbietung.

Seht im Video die gesamte Desigual-Show: