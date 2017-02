Seht ihr wieder toll aus!

In New York laufen gerade noch die letzten Modelle über die Catwalks, da haben wir neben der tollen Runway Shows einen Blick auf die Gäste der Shows geworfen. Denn Blogger, Journalisten und Promis präsentieren sich ziemlich stylisch auf den Straßen New Yorks und zeigen, was wirklich tragbar ist. Wir haben für euch die coolsten Streetstyles, Kombinationen und heißesten Pieces herausgesucht. Mehr Inspirationen geht nicht! Viel Spaß beim Durchklicken!