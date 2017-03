Aufgepasst, Mädels! Rot macht uns jünger, gesünder und schlanker

Besonders in den kalten Monaten greifen wir meist zu dunklen Tönen wie Schwarz, Grau oder Braun. Im Sommer setzen wir dagegen auf helle, softe Farben wie Beige, Rosa oder Weiß. Doch so richtig Mut zur Farbe bekennen nur die wenigsten von uns. Dabei steht eine spezielle Farbe wirklich jeder Frau, nur wird sie bei Pantone-Trendfarben wie Grasgrün oder Pink schnell vergessen. Und zwar ist die Rede ist von Rot! Warum wir mindestens ein Teil in dieser Farbe in unserem Schrank haben sollten, zeigen wir euch hier.

Rot ist Trumpf! Darum steht die Farbe jeder Frau:

Das Online-Portal "Who What Wear" hat herausgefunden, welche Farbe uns am meisten schmeichelt. Ein kräftiges und strahlendes "Primary Red" sei eine Farbe, die jedem Hautton in jedem Alter super steht. Denn: Rot liegt im Zentrum des Farbkreises und harmoniert gut zu jeder anderen Farbe. Im Interview mit dem Magazin rät Farbexpertin Helen Venables von House of Colours dazu, ein Oberteil in der knalligen Farbe zu wählen, da "der Ton unmittelbar in der Nähe unseres Gesicht uns strahlen lässt und somit wahre Wunder bewirken kann". Mit einem leuchtenden Rot wirken wir schlanker, gesünder und jünger. Und ganz ehrlich, DAS wollen wir doch alle.

Zu was kombiniere ich die Signalfarbe am besten?

Natürlich ist ein Feuerrot ein ganz schöner Hingucker. So kann ein Teil in der Farbe schon Statement genug sein. Ein roter Sweater sieht zum Beispiel toll zu einer schwarzen Hose aus. Auch Accessoires wie eine rote Tasche oder ein Schal sind perfekt für Einsteiger. Für Fortgeschrittene oder Mutigere empfehlen wir zu Rot schöne Kaki-Töne zu kombinieren. Profis sollten Colourblocking wählen und zu dem Feuerrot ein kräftiges Pink oder Orange nehmen. Klickt euch durch unsere Galerie und lasst euch von den coolsten Streetstyles mit der Signalfarbe inspirieren.

Eine Shoppingauswahl mit dem frischen Rot gibt es hier: