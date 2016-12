1 Trend, 2 Größen: Stylish auf die Party - in jeder Größe

Die Partysaison läuft und damit auch die Frage, was man nur anziehen soll. Dass man auch mit großer Größe die Tanzfläche stylish rocken kann, das beweist dieser Look. Zum knielangen Kleid mit asymmetrischem Ausschnitt aus dem Trendmaterial Samt kombinieren wir Wildlederrstiefeletten, die durch ihre hohen Absätze schlank strecken. Die figurformende Strumpfhose mogelt das ein oder andere Kilo weg. Dafür setzen die Statementohrringe in Pink das Gesicht schön in den Fokus. Passend zu den Ohrringen stylen wir eine Tasche auch in knalligem Pink - einer der Farben für 2017. Zwar ist die Cross-Body-Bag mit Kette klein - mehr als Geld, Handy und Lippenstift wird auf der Party aber eh nicht gebraucht.