George, Gina & Lucy: Feiert das Label jetzt sein großes Comeback?

Ein Beitrag geteilt von Nicola Rehbein (@nicolarehbein) am 13. Jun 2017 um 9:37 Uhr

Mitte der 2000er konnten wir den Taschen aus wasserabweisendem Nylon und mit dem großen "George, Gina & Lucy"-Logo kaum aus dem Weg gehen. Das Label aus München überzeugte viele jungen Frauen - auch durch den attraktiven Kaufpreis. Nach einem mehrjährigen Hype um George, Gina & Lucy wurde es dann ziemlich ruhig um die Kult-Tasche. Bis jetzt! Denn plötzlich sieht man sie wieder – auf Instagram zeigen sich Blogger und Influencer mit einem ganz speziellen Modell der Marke.

Auf dieses Modell sind die Blogger heiß:

Dass Gürteltaschen nicht nur superpraktisch, sondern auch mega trendy sind, haben wir euch erst vor Kurzem gezeigt. GGL wissen das auch und haben die "GGL Love Letters" gelaunched. Riccardo Simonetti, Elena Carriere und Co. lieben die neue Gürteltasche. Sie kann nicht nur um die Hüften getragen, sondern auch als Schultertasche oder Crossbody-Bag umfunktioniert werden. Am Design hat sich sonst nicht viel getan: Immer noch bestechen die Taschen durch knallige Farben, kleine Außentaschen und der berühmt-berüchtigten Schnallenoptik. Klingt nach einer perfekten Tasche für die Festival-Saison, also warum dem Label nicht noch mal eine Chance geben?

Warum galten die Taschen lange als out?

Das Label hat es zuletzt leider nicht geschafft, mit dem Trend zu gehen und sich rechtzeitig neu zu erfinden. Das Design war irgendwann von gestern. Doch nun scheinen zumindest die Instagrammer und Hipster von den neuen Modellen mehr als überzeugt. Wer jetzt neugierig geworden ist, der kann die Tasche hier nachshoppen.

Wie man die neue George, Gina & Lucy am coolsten stylt, zeigen die Blogger auf Instagram:

Ein Beitrag geteilt von Anuthida (@anuthida) am 23. Jul 2017 um 12:43 Uhr

Ein Beitrag geteilt von Elena S. Carrière (@elenacarriere.official) am 14. Apr 2017 um 4:01 Uhr

Ein Beitrag geteilt von Riccardo Simonetti (@riccardosimonetti) am 25. Mai 2017 um 1:05 Uhr