Das genialste Dinner der Welt: die Golden Globes

Wer sagt eigentlich, dass die Golden Globes weniger wichtig sind als die Oscars? Die erste Preisverleihung des Jahres ist alles andere als nur der Vorläufer für die Oscars, sondern ein Megaevent mit allen Stars aus der Showbranche, die 2016 erfolgreich die Leinwände bespielt haben. In der Nacht von Sonntag auf Montag ist es wieder so weit. Hollywood rüstet auf und wir sind gespannt darauf, wer die goldene Trophäe für sich erobern kann. Nebenbei schauen wir natürlich auch gern auf den roten Teppich und wundern uns über das ein oder andere Outfit.

Die Golden Globes 2017 – mit Jimmy Fallon

Die 74. Verleihung der Golden Globes findet am 8. Januar 2017 im Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills statt. Die Mitglieder der Hollywood Foreign Press Association (HFPA) stimmen über die besten amerikanischen und ausländischen Film- und Fernsehproduktionen sowie Künstler des Vorjahres ab.

Jimmy Fallon, Talkshow-Megamoderator der USA, ist Gastgeber der diesjährigen Golden Globes. Sein Vorhaben: Die Globes wieder „golden“ zu machen… (eine Persiflage an den Trumpschen Wahlspruch, Amerika wieder „great“ zu machen). In den vergangen Jahren war der britische Komiker Ricky Gervais Moderator des BIG DINNERS, er stieß mit seinen bissigen Kommentaren allerdings verstärkt auf Kritik. 2017 soll "Late Night"-Star Jimmy Fallon die Wogen von Gervais wieder glätten.

Überreicht werden die begehrten Trophäen übrigens unter anderem von Steve Carell, der selbst acht Mal für einen Globe nominiert war, und Anna Kendrick, die 2009 für "Up in the Air" auf der Liste der Nominierten stand.

Die wichtigsten Nominierungen für die Awards 2017

Unter den wichtigsten Nominierten der Golden Globes 2017 sind in der Kategorie „Beste Hauptdarstellerin Drama“ Amy Adams ("Arrival"), Jessica Chastain ("Miss Sloane"), Isabelle Huppert ("Elle"), Ruth Negga ("Loving") und Natalie Portman ("Jackie") nominiert. Für die Kategorie "Beste Hauptdarstellerin – Komödie/Musical" stehen Annette Bening ("20th Century Women"), Lily Collins ("Regeln spielen keine Rolle"), Hailee Steinfeld ("The Edge of Seventeen"), Emma Stone ("La La Land"), Meryl Streep ("Florence Foster Jenkins") auf der Liste mit den Nominierungen.

Bei den Herren liest sich die Auswahl ähnlich hochkarätig. In der Kategorie "Bester Hauptdarsteller – Drama" sind es Casey Affleck ("Manchester by the Sea"), Joel Edgerton ("Loving"), Andrew Garfield ("Hacksaw Ridge"), Viggo Mortensen ("Captain Fantastic") und Denzel Washington ("Fences"). Und in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller – Komödie/Musical" Colin Farrell ("The Lobster"), Ryan Gosling ("La La Land"), Hugh Grant ("Florence Foster Jenkins"), Jonah Hill ("War Dogs") und Ryan Reynolds ("Deadpool").

Diese Filme sind für die Golden Globes 2017 nominiert

Die Nominierungen für den Bereich Film ist eine Parade der Highlights der aktuellen Kino- und TV-Saison. Die Liste reicht vom Drama "Hacksaw Ridge" über die Komödien "Deadpool" und "La La Land". Für Letzteren ist Regisseur Damien Chazelle auch für die beste Regie nominiert. Auch der deutsche Megaerfolg "Toni Erdmann" hat es auf die Nominierungsliste für den besten fremdsprachigen Film geschafft. Um die Auszeichnung als beste Serie kämpfen unter anderem "Game of Thrones", "Westworld" und "Stranger Things" und Caitriona Balfe darf als Claire Fraser in "Outlander" auf die Auszeichnung als beste Serien-Hauptdarstellerin hoffen.

Die Golden Globes der letzten Jahre - legendäre Momente auf dem roten Teppich

Ja, wir wissen: An diesem Abend stehen schauspielerische Leistungen im Fokus. Aber Red-Carpet-Watching gehört einfach zu unseren liebsten Hobbys. Wer trug was auf dem Teppich zu den Golden Globes? Je spektakulärer die Robe, desto mehr Getuschel. Eigen-PR vom Feinsten. Wir erinnern uns ans letzte Jahr. Jennifer Lopez kam in Sonnengelb, Katy Perry ließ gaaanz tief blicken, Heidi Klum kam im ausgefransten Grauen (und damit meinen wir die Farbe ihres Kleides).

Hier seht ihr unsere Highlights von den Golden Globes 2016:

Wie werden sich die Stars in diesem Jahr kleiden? Wir sind gespannt! Einen Blick auf unsere Lieblings-Nominierten wagen wir schon jetzt!