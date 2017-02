Hochzeitskleider: Günstige Fast Fashion-Alternativen

Der Kauf eures Kleides ist ein wahres Happening und gehört zur Hochzeitsvorbereitung dazu wie die Wahl der Location, die Gästeliste, die Auswahl des Essens usw. Deswegen ist es viel zu nüchtern und unromatisch, den Kauf des Kleides online zu vollziehen oder gar bei einer Fast Fashion-Kette nach "dem" Kleid eures großen Tages zu schauen. Manchmal läuft bei der Hochzeitsvorbereitung aber nicht alles so, wie ihr euch das vorstellt. Deswegen kann es durchaus stressfreier und auch entlastend für die Geldbörse sein, das Angebot der Fast Fashion-Shops anzunehmen und sich über das Angebot online einen Überblick zu verschaffen. So könnt ihr außerdem ganz stressfrei zu Hause alles mit der besten Freundin anprobieren und ganz in Ruhe schauen, welches Kleid ihr gerne bei eurer Hochzeit tragen möchtet.



Immer mehr Fast Fashion-Ketten springen auf den Trend der „Bridal Collections“ mit auf und bieten für den schönsten Tag im Leben günstige Alternativen für das Brautkleid an. Günstige Hochzeitskleider scheinen im Trend zu sein – so haben Modeketten wie H&M, Asos, Topshop oder auch Esprit "Ja" zur Brautmodenkollektion gesagt – die Hochzeits-Saison kann kommen! Wir haben eine kleine Übersicht mit Shopping-Ideen für euch zusammengestellt:

Bei Asos gibt es Hochzeitskleider wie dieses für ca. 100 Euro:

Ab April gibt es bei Topshop Hochzeitskleider wie dieses ab 490 Euro:







Weißes Kleid ohne Ärmel, von Missguided, für rund 180 Euro:





Ab Mitte Februar gibt es bei Esprit zum Beispiel dieses Kleid ab ca. 120 Euro:





Auch andere Onlineshops haben richtige Brautmodenschnäppchen. Wir haben euch eine Auswahl zum direkten Nachshoppen zusammengestellt: