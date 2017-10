Schick! Diese Styles lassen Zara & Co. wie teure Designerteile wirken

Streetstyle mit Karomantel





Siehe oben: So cool sieht der zweireihige Zara-Mantel von Caro Daur aus. Zur Marlenehose kombiniert die 22-jährige Influencerin einen weißen Rolli und eine witzige Cross Body Bag. Die Sonnenbrille in Cat-Eye-Optik darf natürlich nicht fehlen.





Zara vs. Designer:

Der Karomantel peppt den sonst sportlichen Look von Caro Daur ordentlich auf. Dabei ist er kein Designerfummel für über 1000 Euro (wie zum Beispiel hier rechts von Burberry), sondern ein Mantel von Zara für ca. 80 Euro.

Streetstyle mit Fellmantel





Tatsächlich: Fellmäntel sind in diesem Winter wieder en vogue. Dass man auch zu einer viel besseren Variante greifen kann, beweist dieser Streetstyle: Der H&M Teddyfleece-Mantel wird zu einer Culotte in derselben Farbfamilie getragen. Ein grüner Sweater macht den Look lässiger.





H&M vs. Designer:

Den gemütlichen Teddymantel kann man gerade ganz günstig bei H&M nachshoppen. Da kostet er gerade mal 70 Euro und ist eine tolle Alternative zum Pelz. Für den Mantel von maje (rechts) muss man ca. 1000 Euro ausgeben - und das für echtes Kaninchenfell.

Streetstyle mit Trackingpants





Die Trendhose "Trackingpants" muss gar nicht teuer sein, wie dieser Streetstyle beweist. Hier wird die sportliche Hose zu einem geringeltem Pulli und Statement-Ohrringen kombiniert.

Zara vs. Designer:

Links seht ihr die Hose aus dem Streetstyle-Look. Diese ist von Zara für ca. 60 Euro. Rechts haben wir zum Vergleich noch einmal die Designer-Variante - und zwar von Sandro für ca. 225 Euro.

Streetstyle mit Lacklederhose:





Super cooler Streetstyle-Look! Die Lacklederhose von H&M kombiniert diese Bloggerin zu einem Teddy-Mantel und einem geringelten Shirt. Sieht stylish UND hochwertig aus.





H&M vs. Designer:

Eine Lacklederhose macht ordentlich was her, nur bequem ist sie auf keinen Fall. Egal! Die günstige Variante links unterscheidet sich optisch doch kaum von der rechten Designer-Hose, oder? Links von H&M ca. 40 Euro, rechts von LPA über mytheresa, ca. 750 Euro.