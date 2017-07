Aufgepasst! H&M eröffnet Outlet-Stores 💶

Die schwedische Modekette H&M ist vor allem für eins bekannt: modische Kleidung und tiefe Preise. Doch trotz supergünstiger Schnäppchen freuen sich Fans der Marke immer auf den alljährlichen Sale, wenn noch mal saftige Rabatte winken. Doch schon bald muss man darauf nicht mehr warten: Der Mode-Riese plant Outlets und steigt damit erstmals ins Offprice-Geschäft ein. Die schlechte Nachricht verraten wir direkt vorab. Deutsche Städte sind leider nicht dabei.

In DIESEN Städten wird es Outlets geben

Drei Pop-up-Outlets haben bereits eröffnet. Allesamt in den Niederlanden, genauer gesagt in Amsterdam, Rotterdam und Den Haag. Am 14. Juli soll dann ein weiterer Shop folgen. Dann jedoch im österreichischen Parndorf, in der Nähe von Wien. Bis zu 70% Rabatt auf insgesamt 370 Quadratmetern soll das Shopping-Paradies seinen Kunden bieten. Im Sortiment: Kollektionen der vergangenen Jahre und zeitlose Basics für Damen, Herren, Teenies und Kinder.

Wird es auch in Deutschland Outlet-Stores geben?

Ob H&M sein neues Konzept auch auf Deutschland ausweiten wird, ist aktuell noch nicht ganz klar. Eine Sprecherin der Modekette teilte Brigitte.de aber mit, dass derzeit leider nichts dergleichen geplant sei.

Claudia Oszwald, Country Managerin von H&M Österreich freut sich derweil über die kommende Eröffnung: "Der H&M Pop-Up Store in Parndorf ist einzigartig. Es ist der erste H&M Store in einem Fashion Outlet österreichweit. In unserem H&M Pop-Up Store im Parndorf Fashion Outlet werden wir unseren KundInnen ein innovatives und einmaliges Shopping- Erlebnis bieten: die neuesten Trends und angesagtesten Looks können zu Preisen von bis zu – 70% auf den regularen Verkaufspreis geshoppt werden." Sich für Österreich als Standort zu entscheiden, sei eine strategische globale Entscheidung gewesen.

Für alle Fans der Modekette drücken wir natürlich die Daumen, dass bald eine deutsche Stadt als Standort folgt. Bis dahin muss der nächste Kurztrip wohl nach Österreich oder in die Niederlande führen!