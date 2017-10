OMG! H&M launcht neue Marke

H&M-Marke teasert neue Marke an

Erst vor einigen Wochen brachte H&M die neue Tochterfirma Arket auf den Markt und schon teasert CEO Karl-Johan Persson einen weiteren Launch an. In dem Neun-Monats-Report des schwedischen Unternehmens, der über aktuelle Zahlen und Entwicklungen informiert, ließ er durchblicken, dass 2018 die Markenrange weiter wachsen wird.

"Wir planen eine weitere neue Marke zu launchen"

"Die H&M Gruppe hat mehrere neue Marken, die stetig wachsen und großes Potenzial haben. Unsere neueste Marke Arket wurde erfolgreich in 18 europäischen Online-Märkten gelauncht und mit Geschäften in London, Kopenhagen und Brussels. Neue Marken zu kreieren und auf den Markt zu bringen ist ein entscheidender Teil unserer Strategie und im nächsten Jahr planen wir eine weitere neue Marke zu launchen."

Neue H&M-Marke bleibt Geheimnis

Nähere Details lässt Persson jedoch noch offen und spannt uns auf die Folter. In welche Stil-Richtung das neue Konzept konkret gehen wird, bleibt also noch ein großes Geheimnis. Neben Arket gehören ebenfalls die Marken Cos, Other Stories, Weekday, Cheap Monday und Monki zur H&M Group. Es bleibt also spannend, worauf wir uns 2018 freuen dürfen.