H&M-Fans aufgepasst! In dieser deutschen Stadt öffnet ein Outlet 💸😍

In den Niederlanden und Österreich freuen sich Modeliebhaber schon seit einiger Zeit über Outlets von H&M, in denen die preisgünstige Ware des schwedischen Konzerns zu hohen Rabatten verkauft wird. Wer in Deutschland lebt, für den lohnt sich die lange Anfahrt in die Nachbarländer kaum. Doch nun darf man auch hierzulande über Schnäppchen jubeln: Im Designer Outlet in Wolfsburg, wo auch Marken wie Adidas, Calvin Klein, Superdry oder Strenesse vertreten sind, werden die Kollektionen von H&M noch günstiger angeboten.

Neue Kleidungsstücke werden hier nicht auf den Markt gebracht, sondern nur Teile aus vorherigen Saisons. Dafür aber in der breiten Auswahl: Damen-, Herren- und Kindermode, Accessoires, Unterwäsche.

"H&M hat einen riesigen Bekanntheitsgrad und stand seit langem auf unserer Mieterwunschliste und auch bei den Kunden-Befragungen ganz oben. Umso mehr freuen wir uns, dass wir unseren Besuchern mit diesem Pilotprojekt etwas ganz Neues und bislang Einmaliges bieten können!" sagt Managing Director Stephan Schäfer.

Aber Achtung: Einen Wermutstropfen gibt es bei aller Freude dann doch. Bei dem H&M-Outlet handelt es sich um einen Pop-up-Store, der seine Pforten am 15. November öffnet. Verkauft wird dann jedoch nur, solange der Vorrat reicht. Dann ist wieder Schluss! Eine dauerhafte Shopping-Location ist es also leider nicht.