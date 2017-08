So schön! ❤️ Das sind unsere Lieblinge der neuen H&M-Kollektion

So sieht die neue Studio Kollektion von H&M aus

Klassisches Schwarz, ein bisschen Weiß, viele Erdtöne, Akzente in Blau und Weinrot und ganz viel Graffiti-Druck - durch diese Optik zeichnet sich die neue Kollektion von H&M aus. Angelehnt sollen alle Teile an die Kreativitat und den Vibe New Yorks sein. Dabei treffen Eleganz und moderner Streetstyle aufeinander.

Viele Schnitte wirken unisex und sind mit puristischen und grafischen Details versehen. Mit dabei: Tolle Mäntel und Capes, fließende Kleider, kuschelige Strickware, schlichte Basics und auffällige Accessoires.

"Diese Kollektion rückt Schnitte, welche die weibliche Silhouette unterstreichen, in den Mittelpunkt. Selbst die besonders femininen Details haben wir mit Street- oder Punk- Einflüssen kombiniert, um so ein hartkantiges, aber gleichzeitig auch elegantes Resultat zu erzielen", sagt Pernilla Wohlfahrt, Head of Design und Creative Director von H&M.

Die gesamte Kollektion, die etwa 45 neue Stücke enthält, ist ab Herbst im Handel und Online erhältlich. Unsere Lieblingsteile findet ihr in der Galerie. Viel Spaß beim Durchklicken und Nachshoppen!