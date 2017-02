Hätte ihr sie wiedererkannt? So sahen die Styles der Stars früher aus

Modetrends ändern sich und auch der Style unserer Lieblings-Stars. Erstaunlich dabei zu beobachten ist, dass einige Gesichter kaum zu altern scheinen, während andere im Alter in ganz neuem Glanze erstrahlen. Die Styles haben sich von den meisten Promis durchweg verbessert. Besonders interessant sind die Looks aus den Neunzigern mit blauem Lidschatten und den wilden Modesünden des vergangenen Jahrhunderts – war das wirklich mal "in"? Von Megan Fox über Cameron Diaz bis Michelle Pfeiffer haben wir euch eine Zeitreise-Galerie zusammengestellt und zeigen, wie sich die Stars im Laufe der Zeit verändert haben.