Echt jetzt?! Diese 800-Euro-Handyhülle wollen alle haben

Ein Beitrag geteilt von 🐻Kimberley Wang🐻 (@kimberlypony) am 9. Feb 2017 um 3:22 Uhr





Kreischalarm wegen Luxus-Handyhülle

Nicht nur Chiara Ferragni hält stolz das neue Objekt der Begierde der Blogger-Szene in die Kamera. Gemeint ist die Handyhülle aus dem Hause Louis Vuitton, die an das klassische Design der Koffer erinnert und so die Vuitton-Fans beeindruckt. Ganz und gar nicht beeindruckend ist dagegen der Preis des Handy-Accessoires. Stolze 800 Euro soll die Hülle mit Logo-Druck kosten. Alle Achtung!

Must-have der Blogger-Szene

Doch die Fashion-Victims scheint es nicht zu stören - vielmehr gehört es zum guten Fashion-Ton sich mit der Handyhülle abzulichten. Doch wir Normalsterblichen können aufatmen - zum Glück gibt es für uns schöne und vor allem bezahlbare Alternativen.



Ein Beitrag geteilt von Chiara Ferragni (@chiaraferragni) am 2. Apr 2017 um 3:06 Uhr