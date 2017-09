Zum Nachshoppen: Die schönsten Alternativen zu Kates zweitem Brautkleid

Sechs Jahre ist es mittlerweile her, dass sich William und Kate das Ja-Wort gaben. Das spektakuläre Hochzeitskleid der Herzogin bezauberte damals die Welt. Lange Ärmel aus Spitze hatte es, einen tiefen V-Ausschnitt und natürlich die traditionelle XL-Schleppe.



Designerin Sarah Burton schneiderte damals das schöne Modell und machte sich damit einmal mehr einen Namen. Dabei war es gar nicht das einzige Brautkleid, dass Kate an diesem Tag trug. Doch die Bilder davon gingen erst sehr viel später durch die Medien.

So sah das zweite Brautkleid von Herzogin Kate aus

Wie nachträglich bekannt wurde, trug Herzogin Kate im April 2011 noch ein anderes bodenlanges weißes Kleid, von dem lange nur der "Inner Circle", also die geladenen Hochzeitsgäste, wussten. Denn als die offizielle kirchliche Trauung in der Westminster Abbey vorbei war, wechselte die Duchess of Cambridge für die anschließende Party in ein schlichteres Hochzeitskleid.



Kein Wunder, immerhin lässt es sich im pompösen Prinzessinenkleid auch nur schwer feiern. Bei diesem Modell entschied sie sich für ein elfenbeinfarbenes Seidenkleid mit einem von Diamanten besetzten Gürtel. Auch dieses Kleid wurde von Alexander-McQueen-Designerin Sarah Burton kreiert.

Kates Hochzeitskleid zum Nachshoppen:

Ihr habt euch direkt in die Seidenrobe von Kate verliebt? Natürlich können wir uns nicht alle so ein teures Designerstück zulegen. Deshalb haben wir uns für euch in den Onlineshops umgesehen und euch die schönsten Lookalikes zusammengesucht. Viel Spaß beim Inspirierenlassen!