Zum Nachshoppen: Kate liebt diese günstigen Trend-Schuhe

Herzogin Kate ist bereits dafür bekannt, nicht nur auf Designer-Mode zu setzen. Sie zeigt sich beispielsweise auch gerne in Kleidern von Zara, die dann innerhalb von wenigen Stunden komplett ausverkauft sind.

Wenn ihr noch eine Schuh-Inspiration der Duchess of Cambridge benötigt, dann könnt ihr euch freuen: Denn bei einem Besuch in Kanada trug die Ehefrau des britischen Prinzen William schlichte, weiße Superga-Sneaker.

Die zeitlosen Klassiker könnt ihr in zahlreichen Online-Shops shoppen und sind sicherlich nicht so schnell ausverkauft wie andere günstige Teile, die sie in der Vergangenheit getragen hat.