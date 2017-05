So sieht Victoria's Secret Bademode an echten Frauen aus

Viele Mode-Labels zelebrieren eine "Wonder Woman" und verkaufen uns Träume und Illusionen, die in dieser Art gar nicht existieren. Der Glaube versetzt bekanntlich Berge und das macht sich die Werbung schamlos zunutze. Wir denken, wir bekommen den Top-Body oder die unheimliche Coolness, indem wir das angepriesene Produkt für viel Geld kaufen. Dass die Realität oft ganz anders aussieht, brauchen wir euch nicht zu sagen. Die Ernüchterung kommt spätestens dann, wenn der Vergleich der Urlaubsbildern eher weniger an Candice Swanepoel erinnert. Wichtig: Sucht euch Bademode, die eurer Figur schmeicheln!

Echte Frauen posieren wie die Engel

Fünf Redakteurinnen des Online-Portals Buzzfeed verbringen nun mal nicht endlose Stunden damit, ihre Körper zu stählen und perfekt auszusehen. Sie wagen die direkte Gegenüberstellung und zeigen sich in der Bademode in exakt denselben Posen, wie die "perfekten" Engel von Victoria's Secret. Das Dessous-Label ist vor allem für ihre jährliche Unterwäsche-Modenschau bekannt, bei der sich Heidi Klum, Miranda Kerr und viele andere Schönheiten die Klinke in die Hand geben.

Obwohl weder die Bilder noch die Körper der Damen perfekt sind, transportieren sie eine ganz wichtige Botschaft: Das eigene Körpergefühl ist ausschlaggebend dafür, wie wir uns fühlen und wie andere uns wahrnehmen. Dabei muss ein Körper nicht perfekt sein, damit wir uns in der eigenen Haut wohlfühlen können.

Die berühmten Bikinis an authentischen Kurven:

Das Nachstellen von Bikini-Shootings - im Video

Die Redakteurinnen von Buzzfeed zeigen sich jedoch nicht nur in Bikinis von Victoria's Secret. Sie haben auch Cover des berühmten Bademoden-Magazins Sports Illustrated nachgestellt: