Feminismus to go: Ab heute tragen wir Girlpower!

Die Macher von Kauf Dich Glücklich und die Bloggerinnen von This is Jane Wayne haben eine 13-teilige Kollektion erstellt, die an Vintage-Funde aus Paris oder New York anlehnt. Mit ganz viel Liebe und Detail wurden aus eigenen Lieblingsteilen neue designt und mit einer Portion Feminismus versehen. Die spielerische Hommage erinnert mit den Stücken an Simone de Beauvoir, eine französische Schriftstellerin und Feministin aus dem 20. Jahrhundert.





Die Kollektion ist im Shop und hier erhältlich. Beutel für ca. 13 Euro.