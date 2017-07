Bitte nicht! Der Hüftjeans-Trend ist zurück

Hüftjeans: Jeans-Trend des Grauens

Wenn es einen Trend gibt, den wir nicht vermissen, dann die Hüftjeans. Die tief sitzenden Hosen sorgten nicht nur für allergrößte Mühe beim Hinsetzen, sondern gaben auch mehr preis, als uns lieb war. Da kam die Ablöse durch High Waist-, Boyfriend- und Flared Jeans genau richtig - und endlich fühlten wir uns wieder wohl in unserer Hose.

High Waist Jeans ade!

Doch es kündigt sich ein Revival unseres modischen Albtraums an: Die hüfthohen Jeans sind zurück! Ausgerechnet Model Bella Hadid erweckt jetzt den Trend aus dem modischen Tiefschlaf. Vergangene Woche zeigte sie sich in New York und trug - Überraschung - eine Hüfthose, die auch gleich ihren Bauchnabel freilegte. Wir haben ein Fashion-Déjà-vu und erinnern uns an einen Red-Carpet-Auftritt von Sängerin Rihanna im Jahr 2005, samt tief, tief sitzender Hose und herausblitzendem Spitzenschlüpfer. Werden uns diese Bilder bald wieder ereilen?

Gigi Hadid, Gisele Bündchen & Co. machen es vor

Wem das schon damals zu viel war, muss ganz stark sein, denn die Hüftjeans bahnt sich den direkten Weg zurück in die Kleiderschränke. Und wem Bella als Argument nicht ausreicht - auch ihre Modelschwester Gigi Hadid präsentierte bereits den neuen-alten Trend. Ebenso wie Supermodel Gisele Bündchen.