Instagram-Trends: Wie tragbar sind sie im Alltag?

Mode-Fotos, die uns auf den Sozialen Netzwerken präsentiert werden, ebnen nicht selten den Weg für einen großen Trend. Doch häufig stellt sich uns die Frage, ob ein Model in Size Zero wirklich die normale Frau da draußen repräsentieren kann und ob die angepriesene neue Kult-Tasche wirklich ein praktisches Accessoire im Büro ist. Drei Trends, die in diesem Sommer gefeiert wurden, greifen wir auf - los geht’s mit Badeanzügen.

1. Hoch ausgeschnittener Badeanzug

Badeanzüge erleben ein großes Comeback und legten im Sommer ihr angestaubtes Image ab. Models wie Kendall Jenner oder Bloggerin Chiara Ferragni debütierten dabei eine neue Badeanzugform. Diese ist am Bein extra hoch ausgeschnitten und betont nicht nur den Allerwertesten, sondern auch die Hüftpartie seiner Trägerin. So schön, so gut, doch an einer Frau abseits von Kleidergröße 36 dürfte diese neue Variante schon etwas anders aussehen. Und auch der Tragekomfort ist deutlich eingeschränkt, da durch die knappe Form schnell etwas verrutschen kann. Am Strand im Sommerurlaub eher nicht so praktisch. Was meint ihr?

2. Netztasche

Netztaschen trugen unsere Omas früher nur zum Einkauf auf dem Wochenmarkt spazieren, doch im Sommer sah man die löchrigen Beutel plötzlich überall. Doch sind wir mal ehrlich, im Alltag, beispielsweise im Büro, ist die auffällige Tasche schon gar nicht mehr so tragbar. Für Bilder sicherlich ein cooler Hingucker, aber keiner von uns schleppt doch wirklich solch einen Beutel mit sich herum, oder? Was meint ihr?

3. Underboob-Oberteil

Ernsthaft? Dieser Trend ist immer wieder zu sehen, doch lediglich für solch gestellte Fotos, können wir uns diese Freizügigkeit wirklich vorstellen. Schon beim Gedanken daran, mit teilweise freigelegter Brust durch die Innenstadt zu stolzieren, löst bei uns das pure Grauen aus. Vielleicht ein Trend für den Sommerurlaub, aber unser Chef würde uns vermutlich den Weg zum Ausgang zeigen, wenn wir so auf der Arbeit erscheinen würden. Was meint ihr?