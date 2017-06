Die Gürteltasche feiert ihr Comeback

Ein Beitrag geteilt von GG Maull (@ggmaull) am 9. Jun 2017 um 13:10 Uhr

Die praktischen Bauchtaschen sind zurück!

Ob Schlaghose, Trompetenärmel oder Wildleder – in diesem Jahr feiern die 70er und 80er Jahre ihr modisches Comeback. Nun sind auch Gürteltaschen wieder zurück in den Läden. Vor ein paar Jahren noch undenkbar, werden sie heute von allen It-Girls getragen. Kein Wunder also, dass die kleinen Accessoires auch auf den Ideen-Suchmaschinen Pinterest und Instagram rauf und runter gepostet werden und uns so viele Styling-Varianten liefern.



"Schuld" an diesem unerwarteten Comeback sind Luxus-Labels wie Chanel, Gucci, Chloé und Co., die die kleinen Taschen wieder in ihre neuen Kollektionen aufgenommen haben. Allerdings machen sie Schluss mit altmodischen Modellen aus Polyester und verleihen ihnen einen komplett neuen Look. Ab sofort bestehen die kleinen Bags natürlich aus hochwertigem Glatt- und Wildleder. Farblich reicht es dabei von klassischem Schwarz, über trendiges Pink bis hin zu futuristischen Modellen in Metallic-Tönen.

Wie kombiniert man eine Gürteltasche?

Das Tolle an einer sogenannten "Bumbag"? Sie lässt sich zu jeder Jahreszeit cool in Szene setzen. Im Winter trägt man sie tailliert über dem Wollmantel, im Sommer wirkt sie lässig zu Jeansshorts und einer hellen Bluse. Selbst zum luftigen Maxikleid oder coolem Jumpsuit wirken sie zu keiner Zeit fehl am Platze. Damit die Tasche das ganze Jahr über kombiniert werden kann, empfehlen wir die Farbe der Tasche möglichst optimal auf die restlichen Farben im Kleiderschrank abzustimmen. Denn auch wenn wir es uns nicht eingestehen: die meisten von uns haben einen ganz bestimmten Farbton, der sich im Kleiderschrank immer wieder findet.



Wir bezweifeln zwar, dass sich die kleinen Taschen komplett von ihrem eingestaubten Image befreien können und das uns dieser Trend auch die nächsten Jahre begleiten wird, dennoch peppen sie das ein oder andere Outfit ganz easy auf. Die schönsten Looks mit Gürteltaschen haben wir für euch bei Instagram zusammengesucht. Viel Spaß beim Nachstylen!

