Dieser Look von Jennifer Aniston soll wirklich 10 Millionen wert sein?

Zum 89. Mal war es in Los Angeles soweit! Die berühmteste Preisverleihung der Welt zog in der Nacht von Sonntag auf Montag die uneingeschränkte Aufmerksamkeit auf sich. Der berühmteste Filmpreis wurde verliehen und es hieß wieder "And the Oscar goes to..."! Alles, was in Hollywood Rang und Namen hat, gab sich auf dem Roten Teppich die Klinke des Dolby Theatres in die Hand.

Schmuck im Wert von 10 Millionen Dollar

Mit der Oscar-Verleihung liegen auch Eindrücke vieler schöner Traumkleider hinter uns, die uns die Promi-Damen auf dem Roten Teppich stolz präsentiert haben. Mit dabei war auch Schauspielerin Jennifer Aniston. Sie fiel nicht nur durch ihr schwarzes Pailletten-Kleid auf, das letztes Jahr bereits von Jennifer Lopez getragen wurde. Ihr Look hatte nämlich einen Gesamtwert von über 10 Millionen Dollar. Doch nicht das Designerkleid ist Millionenschwer. Der Hauptwert des Outfits lag verborgen unter der Haarpracht und am Finger der 48-Jährigen. Aniston trug zu dem Versace-Kleid mit hohem Beinschlitz und tiefem Dekolleté Diamant-Schmuck im Gesamtwert von circa 10 Millionen Dollar.