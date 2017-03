Chanel-Kracher: Hier bekommst du für 120 Euro ein Kleid von Karl Lagerfeld!

Kleider vom Chanel-Chefdesigner sind jetzt bezahlbar!

Wir haben mal nachgeschaut: Das günstigste Fashion-Piece, was es bei Chanel zu kaufen gibt, ist ein Tuch und kostet schlappe 380 Euro. Für ein Kleid kann man locker eine Null dran hängen. Für uns Normalsterbliche unbezahlbar.

Doch Karl Lagerfeld bringt seit mehreren Saisons eine eigene Kollektion heraus, die nur einen Bruchteil dessen kostet. Seine Ready-to-wear-Kollektion zeichnete sich bislang durch sportliche und rockige Looks aus, die im Alltag super getragen werden können. Aber schicke Kleider? Fehlanzeige! Bis jetzt! Denn nun hat Chanels Chef-Designer eine neue Kollektion gelauncht, bei der man zweimal hinsehen muss, um festzustellen, ob sie von Chanel oder von seiner Eigenmarke ist.

Die Karl Lagerfeld Paris-Linie: classy im Chanel-Stil

Beim Durchstöbern der edlen Kleider konnten wir uns für einen Favoriten gar nicht entscheiden. Ob Flatterkleid mit Fransen im Great Gatsby-Style oder kleines Schwarzes mit Perlenbesatz – die Linie zeichnet sich durch Liebe zum Detail und hochwertige Qualität aus. Das Beste: Die Kleider gibt es für 115 bis 130 Euro. Nein, wir haben keine Null vergessen. 71 Kleider umfasst die Kollektion, die es im Onlineshop des Modeschöpfer zu bestaunen gibt.

Einen kleinen Haken gibt es leider ...

Zu schön, um wahr zu sein?! Dachten wir auch. Und einen Haken gibt es auch: Die Kleider können momentan nur innerhalb der USA und Kanada verschickt werden. Wann es sie in Europa zu bestellen gibt, wissen wir leider noch nicht. Wir halten euch auf dem Laufenden. So lange könnt ihr in unserer Foto-Galerie eine Auswahl der schönsten Karl-Lagerfeld-Kleider anschmachten!