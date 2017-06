Krass! DAS trug Kate Middleton als sie ihren William zum ersten Mal traf

Die Geschichte, wie Kate Middleton und Prinz William sich kennenlernten, ist legendär. Beide besuchten in ihren Zwanzigern die Elite-Universität Saint Andrews in Schottland. Beide belegten den Einführungskurs des Instituts für Kunstgeschichte und wohnten in Saint Salvators Hall. Das war 2001. Während dieser Zeit liefen sich die beiden Studenten das erste Mal über den Weg und verliebten sich - der Rest ist Geschichte. Doch kaum jemand weiß, in welcher Situation sich die heutige Herzogin und der Herzog von Cambridge wirklich das erste Mal sahen. Und vor allem: was SIE dabei trug!

In DIESES Outfit verliebte sich der Prinz:

Angeblich sollen sich William und Kate auf dem Campus schon des Öfteren begegnet sein. Doch erst nach einer ganz bestimmten Veranstaltung begann ihre Dating-Phase. Bei einer Charity Fashion Show nämlich, die die Saint Andrews University veranstaltete, lief Kate Middleton über den Catwalk. Die Karten für die Fashion Show mussten die Besucher teuer bezahlen. Umgerechnet circa 178 Euro zahlte William angeblich dafür, um in der ersten Reihe sitzen zu dürfen und Kate in DIESEM Outfit zu bewundern:

Ihr " Outfit" bestand dabei aus einer Art Bikini, bestehend aus Bandeau-Oberteil und hochgeschnittenem Höschen. Andere Stimmen berichten allerdings, dass es sich dabei um Spitzenunterwäsche handeln soll. Genau erkennen lässt sich das nicht. Darüber trug sie ein Tuch, dass mehr Haut zeigte, als es versteckte. Ihrem Kommilitonen schien es jedenfalls zu gefallen, der an dem Abend von einem Kumpel begleitet wurde: Wenige Monate später tauchten die ersten gemeinsamen Bilder mit dem Prinzen auf. Eine Liebesgeschichte, die es so wohl kein zweites Mal gab.