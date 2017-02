Kate Middleton: Warum das Tragen ihres Verlobungskleides schlecht für das Label gewesen sein soll

"Das Leben nach dem Kate-Effekt" titelt Dailymail. Was genau soll das bedeuten? Kate Middleton ist dafür bekannt, dass ihre Outfits die Masse begeistern. Und so kann es durchaus vorkommen, dass die Herzogin von Cambridge ein Teil trägt und dieses dann binnen Stunden ausverkauft ist. Das liegt vor allem daran, dass sie durchaus erschwingliche Mode trägt und natürlich auch an ihrem klassischen und alltagstauglichen Stil, den wir so lieben.

Doch was die meisten Brands freuen sollte, hat für andere offensichtlich seine Schattenseiten. Die Designerin Daniella Helayel erzählte Dailymail im Interview, dass sie ihr größter Erfolg in den Ruin getrieben hätte. Doch wie kam es dazu?

Helayel entwarf das Verlobungskleid von Kate

Sie entwarf das Kleid, welches Kate trug als sie und Prinz William ihre Verlobung bekannt gaben. Das knielange, blaue Kleid hätte dem Modelabel Issa einen unvergleichlichen Ansturm beschert. Die Nachfrage war so groß, dass Helayel dieser nicht gerecht werden konnte.

Sie selbst sagt im Interview, dass ihre Brand eine Nischenmarke gewesen sei und deswegen 2008 und 2009 in finanzielle Schwierigkeiten gekommen wäre. Das alles änderte sich aber dadurch, dass Kate das Kleid trug.

"Ich wusste nicht, dass Kate das Kleid tragen würde", Designerin Daniella Helayel sei an dem Morgen wie üblich zum Yoga gefahren als ein Freund sie per Telefon über die royale Verlobungsverkündung informiert hätte.

Das Kleid war innerhalb von 5 Minuten ausverkauft

"Es war sehr aufregend", gesteht sie in dem Interview. Laut Dailymail sei das Kleid innerhalb von fünf Minuten ausverkauft gewesen und wurde unzählige Male vorbestellt.

Seit dem Tag der Verlobung hätten sich die Verkäufe verdoppelt. Unglücklicherweise hätte Helayel allerdings laut eigenen Angaben nicht das Geld gehabt, um diese Produktionsnachfrage auch finanzieren zu können. Die Bank hätte einen Kredit verweigert und die Produktionsfirmen wollten ihre Rechnungen bezahlt bekommen. Sie bräuchte also einen Investor, den sie in Camilla Al-Fayed fand, welche 51 Prozent der Firmenanteile kaufte.

2012 kam dann ein neuer CEO mit dazu und "Dinge sind in eine komische Richtung gegangen", verrät sie. 2013 verließ Helayel das Label dann. Kurz danach wurde es dann eingestellt. Inzwischen hat sie ein neues Label.