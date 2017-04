Wie ein Ei dem anderen: Kate hat eine Doppelgängerin

Man muss bald zweimal hinschauen, um zu erkennen, dass es sich nicht um Kate Middleton handelt. Auf ihrem Instagram-Account „Greatreplikate“ postet Kate Urbanska aus England Fotos von sich und trägt dabei die gleichen Outfits wie die Herzogin.

Über 8000 Euro hat Kate schon in die Outfits investiert

Bis ins kleinste Detail kopiert Kate Urbanska die Outfits ihres Idols. Dazu recherchiert sie stundenlang, schaut auf Ebay und anderen Portalen nach Schnäppchen. Sie versucht, genau die gleichen Kleider zu bekommen, wie Kate sie trägt. Ähnlich aussende Fashion-Pieces kommen nur im Notfall zum Einsatz. So will sie der Herzogin näherkommen und genauso klassisch aussehen wie sie.

Das lässt sich die Engländerin einiges kosten: Über 8000 Euro soll sie laut Daily Mail schon in die kopierten Looks investiert haben. „Ich liebe Kate Middleton und ihren Style – ihr Look ist modern, zeitlos und so anders als der der anderen Stars“, schwärmte sie in der Zeitung.

Die coolsten von Kate inspirierten Looks könnt ihr euch hier ansehen:

Ein Beitrag geteilt von GreatRepliKate (@greatreplikate) am 28. Mär 2017 um 10:39 Uhr

Ein Beitrag geteilt von GreatRepliKate (@greatreplikate) am 18. Feb 2017 um 10:00 Uhr

Ein Beitrag geteilt von GreatRepliKate (@greatreplikate) am 31. Jan 2017 um 6:28 Uhr

Ein Beitrag geteilt von GreatRepliKate (@greatreplikate) am 29. Aug 2016 um 5:35 Uhr