Von wegen spießig! Dieser Absatzschuh erlebt sein Fashion-Comeback

Kitten Heels? Tragen doch nur Politikergattinnen!

Das war vielleicht mal so. Mittlerweile trägt jedoch gefühlt jeder zweite Blogger ein Paar der schlichten Modelle, die einen Absatz von bis zu 5 cm haben. Aber nicht nur bei Instagram können wir die kleinen Absatz-Schuhe entdecken. Auch auf den Schauen in Paris, Mailand und London ist die kleinere Schwester der Pumps gehyped worden. Uns freut es, denn die spitzen Heels sind bequemer und alltagstauglicher als die normalen Pumps, in denen wir selten länger als ein paar Stunden aushalten. Vorausgesetzt, wir wissen, wie wir die Schuhe richtig stylen.

Ein Beitrag geteilt von Zoraia Lahude (@zolahude) am 1. Mär 2017 um 6:14 Uhr

Was trage ich denn zu Kitten Heels?

Ein, zwei Regeln sollten wir beim Styling beachten. Tragen wir nämlich ein Kostüm und feines Röckchen dazu, dann kann das Outfit schnell zu förmlich wirken. Daher kommen hier unsere drei ultimativen Styling-Tipps:

1.) Je lässiger, desto cooler

Zu den feinen Kitten Heels sehen Jeans und Sweatshirt supercool zu aus. Wenn es obenrum nämlich lässig ist, kann es unten dagegen auch mal ein wenig schicker sein. Hier macht der Kontrast das Outfit aus.

Ein Beitrag geteilt von I'm such a Carrie Bradshaw (@marinathemoss) am 19. Feb 2017 um 9:00 Uhr

2.) Netzstrumpfhosen zu Kitten Heels

Was früher ein totales No-Go war, wird heutzutage gerne getragen: Netzstrumpfhosen in offenen Kitten Heels, auch Slingbacks genannt. So bekommt der Schuh gleich ein Style-Upgrade und wir können das Modell auch an frischeren Frühlingstagen anziehen.

Ein Beitrag geteilt von Milena Karl (@milenalesecret) am 26. Feb 2017 um 12:23 Uhr

3.) Schön schlicht bleiben!

Das Outfit braucht keine großen Statement-Pieces. Der Kitten Heel ist schon Statement genug und wird bevorzugt zu schlichten, skandinavischen Teilen getragen. So sieht ein Ton-in-Ton-Look harmonisch zu aus, ebenso wie ein sportlicher Jeans-Look. Damit die Form der Heels auch im Fokus steht (darauf kommt es ja beim Kitten Heel an), sollte auf eine Skinny Jeans oder Steghose zurückgegriffen werden.

Ein Beitrag geteilt von Daily Mail fashion desk (@dailymailfashion) am 16. Feb 2017 um 5:13 Uhr

Jetzt seid ihr auch an dem Schuh-Trend interessiert? Die schönsten Modelle mit kleinem Absatz haben wir euch zusammengesucht: