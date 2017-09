Zum Nachshoppen: Diese Kombis verlängern den Sommer

Das tragen die Streetstyle-Profis und jetzt auch wir!

Was wäre es schade, wenn wir im Herbst unsere schönen Kleider aus dem Sommer in den Kleiderschrank verbannen müssten. Doch mit Ballerinas oder Sandalen ist es zu frisch, was also dazu stylen? Natürlich die coolsten Boots der Saison. Diese sehen zu Blumenkleidern oder Hoodie-Kleidern stylish aus und lassen sich auch bei kühleren Temperaturen tragen. Zudem geben sie dem Look einen rockigen und lässigen Touch.

Doch was passt dazu?

Eine Feinstrick-Strumpfhose und eine derbe Lederjacke können ein toller Kontrast zu den feinen Kleidchen sein. Auch cool: ein wärmendes Cape oder ein grob gestrickter Schal. Also einfach mal durchprobieren!

