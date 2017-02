Das sind die schönsten Kleider-Trends 2017

1. Off-Shoulder-Ausschnitte

Diesen Trend kennen wir schon aus dem Sommer 2016: Da schwappte der große Off-Shoulder-Trend nach Deutschland. Ob Blusen, Tops oder Pullover - alle Oberteile sollten im Idealfall die Schultern freilegen und betonen. Diese Ausschnittsform ist auch in diesem Jahr wieder super angesagt und bei Kleidern extrem beliebt. Ob festliches Ballkleid oder lässiges Freizeitmodell, der Carmenausschnitt ist in aller Munde.

2. Spitze & Transparenz

Elegant und sexy - das beschreibt den Trend "Spitze & Transparenz" wohl am besten. Kein Wunder, schließlich gibt er einem die Möglichkeit ein bisschen Haut hervorblitzen zu lassen, ohne dass direkt alles freigelegt wird und billig wirkt. Ein super schöner Trend, der uns das ganze Jahr erhalten bleiben wird.

3. Raffungen an der Taille

Dieser Trend spielt allen Frauen in die Karten, die sich gerne ein oder zwei Kleidergrößen schlanker schummeln möchten. Raffungen an der Taille betonen die Körpermitte. Dadurch wird die schmalste Stelle des Körpers perfekt in Szene gesetzt, Hüfte und Po rücken automatisch in den Hintergrund und wirken kleiner bzw. schmaler als sie eigentlich sind. Dabei ist es nicht so wichtig, ob der Rock enganliegend oder ausgestellt ist. Übrigens: Der Trick funktioniert auch ohne Raffungen und mit Gürtel.

4. Samt

Samt ist aktuell DAS Trendmateriel. Nicht nur in der Mode, auch bei Möbeln und Deko-Artikeln greifen die Designer auf das Retro-Material zurück. Kein Wunder also, dass der Hype auch vor Kleidern nicht Halt macht. Wer absolut up to date sein möchte, sollte sich in diesem Jahr also unbedingt ein Samtkleid sichern. Wir geben jedoch keine Garantie, dass sich dieser Trend nicht im nächsten Jahr schon wieder verabschiedet.

5. Tiefe Rückenausschnitte

Noch ein sexy Trend: An tiefen Rückenausschnitten kommt man in diesem Jahr ebanfalls nicht vorbei. Nicht nur bei Kleidern, auch Backless Shirts werden im Sommer zum neuen mega Hype. Achten sollte man dabei auf den richtigen BH. Optimal sind Klebestripes (anstelle eines Büstenhalters) oder Braletts mit einem hübschen Rückenverschluss.

