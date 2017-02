Levi's 501 Skinny: Der Klassiker hat ein Update bekommen

Levi's 501 Skinny: Klassischer Schnitt trifft enges Bein

Ganz egal, wie oft Modemagazine schon das Ende der Skinny-Jeans herbeigeschrieben haben (ja, wir auch ...), ganz egal, wie oft Schlaghosen, der Boyfriend-Schnitt oder Karottenhosen schon von Bloggern und It-Girls als neuester Supertrend gehypt wurden: Die Skinny-Jeans bleibt für die meisten Frauen die erste Hosen-Wahl. Und deswegen freuen sich auch alle so über diese Nachricht aus dem Hause Levi's: Mit der 501 Skinny gibt es jetzt eine neue Jeans, die den klassischen Look der 501 (inklusive der Knopflochleiste zum Schließen) mit einem enger geschnittenen Bein verbindet. Die Jeans gibt es im Destroyed-Look, in dunkler Waschung, in leicht verwaschenem Schwarz oder in einer helleren Waschung - sowohl für Männer als auch für Frauen, mit Preisen zwischen rund 110 Euro bis rund 120 Euro.





"It's all about the fit", heißt es bei Levi's - es geht also um den Sitz. Und der soll bei der neuen 501 Skinny richtig gut sein. Laut Jonathan Cheung, dem Design-Chef von Levi's, handelt es sich bei der neuen Hose nicht um eine "jegging", also um eine hauteng sitzende Jeans. Gegenüber Women's Wear Daily erklärte er, die Neuauflage der Hose sei nicht superelastisch oder stretchig, sonder einfach eine verschlankte Variante der 501 mit etwas typischen, etwas höheren Sitz in der Hüfte. Auch wenn in den vergangenen Jahren Hosen mit weiterem Bein, Cropped Jeans oder Schlaghosen in den Fokus rückten, sei die Skinny-Jeans nicht mehr wegzudenken. "Skinny ist quasi das neue normal", so Cheung. Warum die Hosen mit engem Bein so beliebt sind, kann der Jeans-Experte auch erklären: Weil man damit die Aufmerksamkeit auf seine Schuhe lenken kann und sie sowohl zu Sneakers als auch zu flachen Sandalen oder zu High-Heels toll aussehen.

Wir sind auf jeden Fall ganz angetan von der neuen, knackigen 501!