Jeans waschen? Lieber ins Gefrierfach damit!

Früher tummelten sich Fischstäbchen, Pizzen und Suppengemüse im Gefrierfach - neuerdings Jeans.



Klingt komisch? Ist es auch. Aber es macht Sinn: Die wenigsten Waschmaschinen (und Wäschetrockner) nehmen auf unsere Lieblingsjeans Rücksicht und haben keine schonenden Waschprogramme im Repertoire. Wie oft haben wir uns schon über aus der Form geratene und ausgeblichene Jeans geärgert!



Im Eisfach des Kühlschranks hingegen bleibt die Jeans in Form und taufrisch. Bakterien, denen eine Waschtemperatur von 30 bis 40 Grad nichts anhaben können, werden bei Minusgraden ein für allemal in den Kälteschlaf versetzt.



24 bis 48 Stunden im Gefrierfach reichen aus, danach sind die Jeans wieder schön frisch. Wenn sich allerdings fiese Flecken (und Keime!) in der Jeans eingenistet haben, ist ein Wäsche bei 60 Grad immer noch die beste Wahl!