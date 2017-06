Schweißflecken entfernen – mit diesem Trick

Besonders auf weißen Hemden oder Shirts hinterlässt Schweiß manchmal hässliche gebliche Flecken, die auch nach dem Waschen noch sichtbar sind. Zum Glück gibt es einen einfachen Trick, mit dem sich die Flecken beseitigen lassen.



Was man braucht: puren Zitronensaft und eine Zerstäuberflasche (zum Beispiel eine alte Pumpdeo- oder Glasreinigerflasche, die gereinigt wurde). Die Kleidungsstücke sollten vor dem Waschen in der Waschmaschine an den entsprechenden Stellen (also zum Beispiel unter den Ärmeln) mit Zitronensaft eingesprüht werden. Die natürliche Säure im Zitronensaft beugt gelblichen Verfärbungen vor. Auf diese Weise sollten die Kleidungsstücke nach dem Waschen fleckenfrei weiß sein.