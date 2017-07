Ausblick: Das sind die Modetrends für Frühjahr/Sommer 2018

Ein luftig-leichter Hosenanzug ist schon was Feines an warmen Sommertagen. Stylisher wird er, wenn er aus einem Jeans-Leinen-Mix gemacht wurde, wie hier bei Marc Cain. Zum Zweiteiler trug das Model ein Spitzenshirt und einen XXL-Schlapphut. Damit ist man auch vor gefährlichen Sonnenstrahlen gut geschützt. We like!