Vergesst Ballerinas! Mules zieren jetzt unsere Füße

Sind Ballerinas jetzt vollkommen out?

Jein! Jedoch gibt es seit mehreren Saisons immer mehr flache Schuhmodelle, die die klassischen Ballerinas ablösen, wie zum Beispiel Flats, Budapester, Loafer oder eben der Mule aus den 90er Jahren. Der Mule unterscheidet sich dabei nur in einem Merkmal von einem Loafer und zwar durch seine freiliegende oder umklappbare Ferse.

Warum ist der Mule denn der perfekte Schuh an warmen Tagen?

Da man das Schuhmodell nicht mit einer Schleife binden oder mit einem Reißverschluss zuziehen muss, sondern einfach in die offene Form schlüpfen kann, ist er einfach der perfekte Schuh an den ersten Sommertagen. Insbesondere, wenn der Fuß anschwillt und ein wenig dicker wird. Kleiner Tipp: Die Füße vorher mit ein wenig Fußpuder bestäuben, so haben sie genug Halt in den Halbschuhen und rutschen nicht heraus.

Was für Mule-Formen gibt es?

Mules kann man mittlerweile in fast jedem Shop kaufen. Und die Designer überlegen sich immer wieder neue Ideen, um die Art Pantoffel für uns Käufer attraktiv zu machen. So gibt es heutzutage besonders aufwendig verzierte Modelle, die schon fast einem Kunstwerk ähneln. Natürlich hält in dem Zuge auch ein Peeptoe-Mule mit Absatz in Erinnerung an Carrie Bradshaw wieder Einzug in die Shops. Diese strecken die Silhouette und schmeicheln der Figur. Besonders bequem sind welche, die einen breiten 5-7 cm hohen Absatz haben. Coole Modelle findet ihr hier bei unseren Shoppingvorschlägen:

Was zieht man zu dem Schuh nur an?

Da besonders die höhere Variante schon ein wenig nach Mädchen schreit, sollte das restliche Outfit lässig bleiben. So sieht eine locker-sitzende Boyfriend-Jeans cool aus. Auch ein Outfit im Layering-Stil passt super. Wichtig: Die Teile können ruhig locker und oversized sitzen. Ein paar Inspirationen dazu haben wir für euch hier:

Ein Beitrag geteilt von Milena Karl (@milenalesecret) am 2. Okt 2016 um 11:56 Uhr

Ein Beitrag geteilt von Maja Malnar (@majamalnar) am 22. Nov 2016 um 6:49 Uhr

Ein Beitrag geteilt von XENIA VAN DER WOODSEN (@xeniaoverdose) am 22. Feb 2017 um 4:21 Uhr

Ein Beitrag geteilt von Lena Terlutter (@lenaterlutter) am 9. Okt 2016 um 5:38 Uhr