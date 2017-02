Natalie Portman in einem Kleid von Topshop

Schwanger mit Style: Natalie Portman

Das passende Outfit für einen öffentlichen Auftritt auf dem roten (oder schwarzen) Teppich zu finden, stellen wir uns schon schwer genug vor. Umso herausfordernder wird das Red-Carpet-Dressing, wenn man schwanger ist und eine beachtliche Kugel mit sich herumträgt. Gängige Designerkleider sind nicht für Schwangere geschnitten und ein Großteil der Umstandsmode fällt eher in die Kategorie "je weiter, desto besser". Kombos aus Leggings und weiten Shirts sind bequem, aber nur bedingt geeignet für ein Event mit Blitzlichtgewitter.

Natalie Portman und ihre Stylistin Kate Young beweisen allerdings, dass diese Styling-Herausforderungen durchaus zu meistern sind. Seit sie ihre zweite Schwangerschaft im September vergangenen Jahres verkündet hat, zeigt sich die Schauspielerin stets umwerfend gut gekleidet. Zuletzt bei einem offiziellen Mittagessen für alle Oscar-Nominierten in Beverly Hills. Portman ist für ihre Rolle als "Jackie" in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" nominiert und erschien zum Lunch in einem kleinen Schwarzen mit kurzen Fledermausärmeln und einem Bindegürtel. Und das Beste: Das schicke Kleid stammt aus der Maternity-Kollektion des britischen Onlineshops Topshop und kostet umgerechnet nur rund 60 Euro. Die Stylistin erklärte, sie und Portman seien große Fans der Umstandsmode von Topshop, die Teile seien "so niedlich". Und günstig sind sie obendrein! Zum Kleid kombinierte Natalie Portman spitze, flache Slingbacks von Christian Dior, rote Nägel und offenes Haar. So einfach kann ein gelungener Ausgeh-Look für Schwangere sein!



Das günstige Schwangerschaftskleid ist aktuell leider nicht bei Topshop erhältlich, aber wir haben einige ebenso stylische und bezahlbare Alternativen entdeckt: