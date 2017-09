Schon gesehen? Diese Shirts sind die coolsten der Saison

Ein von @larissalaudenberger geteilter Beitrag am 2. Sep 2017 um 0:14 Uhr

Die Girlpower-Bewegung ist im vollen Gange. Wir sehen auf Instagram und Co. diverse Feministen-Shirts, die nicht nur eine Botschaft haben, sondern auch richtig stylish sind. So haben wir erst kürzlich über das Junglabels Womom berichtet. Nun gibt es neue Shirts, die zwar auf den ersten Blick schlicht aussehen, doch beim näheren Hinsehen fällt auf, dass auch sie eine feine (süße) Message verbreiten.

Die Statementshirts 2.0

Der Unterschied zu den auffälligen Statement-Shirts: Auf der Höhe der Brust bzw. Nippel sind kleine Früchte, Herzchen oder Emoji-Zeichen aufgedruckt. Geradliniges Design und trotzdem Statement – genau das macht die coolen Nippelshirts aus.

Hier gibt es die Shirts zu kaufen

Zahlreiche Blogger tragen die Shirts bereits, doch wo können wir sie selbst ergattern? In Hamburg oder Köln verkauft z. B. die kleine Boutique "Goldig" die Oberteile. Für alle anderen: Schaut mal bei Modeketten wie H&M, Forever 21 und Monki vorbei. Und es dauert mit Sicherheit nciht mehr lang und das ganze Netz ist voll mit Online-Shopping-Tipps.

Und so stylen die Blogger das gute Stück

Fürs Büro sind die Shirts eher nicht geeignet, ansonsten gibt es bei dem Look keine Grenzen. Am lässigsten wirkt das Top zu Skinny Jeans, Boots und Lederjacke oder einem grob gestrickten Cardigan. Aber schaut euch selbst die schönsten Stylingmöglichkeiten an:

