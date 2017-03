Darum solltet ihr MONTAGS shoppen!

Kennt ihr das? Auf einmal tragen alle diese coole Jacke, aber wenn ihr euch auf den Weg in den Shop macht, ist sie entweder nur noch in der falschen Größe oder gar nicht mehr verfügbar. Das kann auf Dauer ganz schön frustrieren.



So verpasst ihr nie wieder ein Trend-Piece

Montag ist nicht nur der Start einer neuen Woche – in der Regel kommt montags auch die neue Ware in die Läden. Sowohl in den Geschäften in der Innenstadt als auch in den Online-Shops wird dann ordentlich aufgestockt. Wollt ihr also die besten Schnäppchen schießen oder die coolsten Kollektionsteile als Erste shoppen, solltet ihr eure Lieblings-Brands montags in eurem Browser-Fenster geöffnet haben, um kein Trend-Teil mehr zu verpassen.

Außerdem sehr hilfreich ...

Außerdem kann es hilfreich sein, die Newsletter eurer Lieblingsmarken zu abonnieren. Hier weisen die Brands in der Regel auf neue Lieblingsteile in den Shops und auf Schnäppchen hin.

