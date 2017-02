Oscars 2017: DAS sind die Tops und Flops vom Roten Teppich

Was für ein Abend! Bereits zum 89. Mal werden in Los Angeles die Oscars verliehen. Alles, was in Hollywood Rang und Namen hat, ist zur wichtigsten Preisverleihung der Welt gekommen. Und für einen glamourösen Auftritt haben die Stars nichts dem Zufall überlassen. Monatelange Planungen mit namhaften Designern für die perfekte Abendrobe und stundenlanges Sitzen in der Maske für einen ebenmäßigen Teint - der Gang über den Roten Teppich der Oscars 2017 ist bis ins kleinste Detail geplant.

Doch wer hat dabei wirklich ein glückliches Mode-Händchen bewiesen und wer lag leider daneben? Wir haben auf dem Red Carpet ganz genau hingeschaut!