Wow! Paris Jackson auf dem Cover der Vogue Australia

Paris Jackson erobert Modezirkus

Paris Jackson hat das geschafft, wovon Models ihr Leben lang träumen: Die Tochter von Michael Jackson posiert auf dem Cover der Juli-Ausgabe der Vogue Australia.

Paris präsentierte den Titel des Modemagazins ihren Fans auf Instagram mit den Worten:

Ich bin den Personen so dankbar für die Chance, die sie mir gegeben haben.

Auf dem Cover posiert Jackson in einem Outfit von Prada und schaut mit ihren leuchtend stahlblauen Augen dem Betrachter entgegen. In der Ausgabe gibt die 19-Jährige ein emotionales Interview, welches sie selber als "erstes Interview in dem ihre Worte nicht verdreht werden" bezeichnet.

Paris gefragtes Nachwuchsmodel

Während das Nachwuchsmodel bereits auf anderen Covern posierte und als Madonna-Double auf der US-Ausgabe der Harper’s Bazaar strahlte, gilt ein Vogue-Cover als Ritterschlag in der Modelbranche. Alle Achtung, Paris!