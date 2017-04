Diese Wäschekollektion soll vor Brustkrebs schützen!

Was viele Frauen beim Tragen neuer Kleidung als störend empfinden? Die innen eingenähten Schilder der Labels. Denn diese kratzen und scheuern immer am Körper, deshalb werden sie von vielen Frauen gerne entfernt. Doch was bei der neuen Wäschenkollektion von Bonprix zwickt und kratzt, ist vom Hersteller durchaus beabsichtigt. Gemeint ist das extra große Label-Schild. Damit will das Unternehmen zusammen mit Brustkrebs Deutschland e.V. auf die Früherkennung von Brustkrebs aufmerksam machen. Das Motto: "Brustkrebs soll dich kratzen!"

Die Pink Collection: Mit BHs zur Brustkrebs-Früherkennung

Seit dem 6. April 2017 ist die neue Kollektion erhältlich. Bestandteil sind die meistverkauftesten und beliebtesten BHs der Bonprix-Kundinnen, die für die Aktion in feminineren Farbtönen neu aufgelegt wurden. Alle Büstenhalter wurden dabei mit den übergroßen Label-Schildern ausgestattet und tragen die Botschaft "Unangenehm? Die Wahrheit auch!" Doch statt der üblichen allgemeinen Infos zum Produkt, enthalten die Label-Heftchen eine Anleitung zum Abtasten der Brust - in sechs einfachen Schritten.

"Wir machen Mode für Frauen. Deswegen ist es uns ein besonderes Anliegen, uns gemeinsam mit Brustkrebs Deutschland e.V. zu engagieren und mithilfe dieser Aktion darauf hinzuweisen, wie wichtig die Früherkennung bei Brustkrebs ist", sagt bonprix-Geschäftsführer Rien Jansen. "Es geht darum, Frauen zu sensibilisieren und vor allem zu zeigen, wie einfach und schnell das regelmäßige Abtasten in den Alltag integriert werden kann."

Die Büstenhalter-Modelle aus der Pink Collection sind über den Onlineshop von Bonprix erhältlich.