Polka Dots: Der heißeste Fashion-Trend auf Pinterest

Auf den Punkt gebracht: Polka Dots

Punkte in unterschiedlichen Größen und Farben haben schon immer eine Rolle in unserem Kleiderschrank gespielt. Doch offiziell trendy waren sie trotzdem nie und große Designer verzichteten häufig auf das eigentlich so weit verbreitete Muster. Doch damit ist jetzt Schluss!



Während wir in den letzten Jahren so langsam das Interesse an dem Muster verloren hatten, ist der Trend plötzlich so groß wie nie. "Schuld" daran: das Trendbarometer Pinterest. Wir kennen wohl alle den sozialen Kanal, in dem man sich so schön inspirieren lassen kann - vor allem im Bereich Fashion und Interieur.

Bei Usern, Bloggern und Fashionistas sind die Pünktchen-Looks in aller Munde. Pinterest selbst vermeldete, dass Styling-Ideen dazu aktuell fast fünfmal häufiger (+380 Prozent) gepinnt werden als im letzten Sommer.

Wie stylt man Polka Dots?

Neben dem klassischen Look mit weißen Punkten auf schwarzen oder roten Tellerröcken sieht man Polka Dots jetzt auch übergroß und bunt auf Sweatshirts und Schuhen, auffällig im Mustermix oder besonders lässig auf Halstüchern und Accessoires.



Wer sich langsam an das Muster heranwagen möchte, der stylt erst mal nur ein Kleidungsstück mit Pünktchen zu schlichten und unifarbenen Basics. Besonders cool und modern wird es, wenn mit Hose, Pullover UND Accessoire mit Dots gespielt wird. Das erfordert beim ersten Mal natürlich ein bisschen mehr Mut.

Pieces mit Pünktchen: Das sind die schönsten Styling-Inspirationen von Pinterest

Ob Pünktchen-Kleid zur Lederjacke, Bluse mit kleinen Dots zur Jeansshorts oder Maxirock mit weißen Kreisen - hier kommen die schönsten Inspirationen von Pinterest zum Nachstylen:

Ihr wollt den Look unbedingt nachstylen, aber seid noch auf der Suche nach den passenden Kleidungsstücken? Wir haben uns in den Onlineshops umgeschaut und für euch eine große Auswahl an Pieces mit großen und kleinen Dots herausgesucht. Viel Spaß beim Shoppen!